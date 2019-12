Ex-Botafogo, Eduardo Barroca é anunciado como novo técnico do Coritiba

Rio - De volta a Série A em 2020, o Coritiba será comandado por Eduardo Barroca. A contratação foi oficializada pelo clube paranaense nesta sexta-feira, após uma reunião no Rio, com o diretor de futebol Rodrigo Pastana. O novo treinador chega para assumir a vaga deixada por Jorginho. O preparador físico Anderson Gomes, também se juntará ao Coxa.



Com 37 anos, Eduardo Barroca teve passagens pelas divisões de base do Corinthians e do Botafogo. No time do Rio, ele fez sua estreia como técnico principal este ano. Após deixar o Glorioso, ele assumiu o Atlético-GO na reta final da Série B, e comandou a equipe rumo ao acesso à primeira divisão do Brasileirão.