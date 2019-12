Para repetir a história: Nunes prevê o bi mundial contra o Liverpool

A polêmica teoria de que a história é cíclica divide opiniões. Mas é nela que a Nação rubro-negra se apega na busca pelo bicampeonato mundial. Afinal, 38 anos após a conquista do Interclubes de 1981, com impiedosos 3 a 0 sobre o Liverpool, o Flamengo volta a medir forças com o time inglês pela hegemonia no planeta. O duelo de hoje, às 14h30 (de Brasília) só não terá o mesmo palco — em vez de Tóquio, no Japão, acontecerá em Doha, no Catar —, mas será uma viagem no tempo para um dos heróis da histórica façanha do time de Zico & Cia: Nunes, como um visionário, prevê o mesmo final feliz para os aficionados pela camisa vermelha e preta.

"Trata-se de uma partida que guardo com muito carinho na memória, pois me traz ótimas recordações e foi o auge da minha carreira e da história do Flamengo. Estamos a um jogo de repetir este feito e tenho certeza de que vamos conseguir. O Liverpool é um time forte, que merece muito respeito, mas o Flamengo vai vencer por 1 a 0, com gol de Everton Ribeiro", prevê o 'Artilheiro das Decisões', que balançou a rede duas vezes na final de 1981 (o outro gol foi marcado por Adílio).

Bola na rede, Nunes vibra após fazer o terceiro gol do Flamengo contra o Liverpool na decisão do Mundial de 1981 - Reprodução de vídeo

"É um jogo que me dá saudade. Se eu pudesse jogar sábado (hoje), faria mais dois gols. Eles não me esquecem", brinca o João Danado, que, sem falsa modéstia, afirma que teria lugar cativo no atual ataque rubro-negro. "Com certeza eu seria titular. Não tem centroavante igual a mim. Primeiro precisa fazer o que eu fiz contra o Liverpool", frisa o ex-camisa 9, que dá uma força a Gabigol. "Ele está em ótima fase, mas precisa ter os pés no chão para manter esse rendimento acima da média e aproveitar as chances que aparecerem", avalia.

ELOGIOS A JESUS

Além da confiança no oportunismo de Gabigol, o otimismo de Nunes em relação à conquista do bicampeonato mundial tem outra explicação: o entrosamento da equipe comandada por Jorge Jesus. Nunes vê a equipe atual com ótimos jogadores e comandada por um treinador acima da média.

"O Jorge Jesus é um técnico de pulso, com personalidade, mas não podemos esquecer que o Flamengo tem outros grandes treinadores na sua história, como o Carpegiani", diz Nunes, que, nessa gangorra entre passado e presente, vê a sua geração como a melhor nos 124 anos do clube. "Sempre seremos os primeiros campeões do mundo. Ninguém vai apagar o que fizemos", avisa Nunes, pronto para ver o Flamengo repetir a história e reconquistar o planeta.