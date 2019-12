CAIO HENRIQUE MAIS LONGE DO FLU

A permanência de Caio Henrique no Fluminense ganhou outro entrave. Uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 54 milhões) do Valencia-ESP para o Atlético de Madri-ESP, dono do passe do lateral-esquerdo, 'inflacionou' a negociação do jogador com o Tricolor. A oferta deixou a diretoria do Atlético propensa a fechar com o co-irmão espanhol. Além disso, o Grêmio também tem interesse em Caio Henrique, o que dificulta ainda mais a situação do Fluminense na negociação.