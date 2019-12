Clube MINIMIZA SUAS DÍVIDAS

O Vasco, aos poucos, vai sanando seus problemas financeiros. Após uma verdadeira 'operação de guerra', a diretoria costurou acordos e desembolsou R$ 32 milhões para quitar dívidas — foram 16 renegociações com credores, inclusive, com o Profut, com quem o clube tinha parcelas em atraso. Os entendimentos contaram com a cooperação de vários setores do clube, como o jurídico e o financeiro e foram possíveis após reuniões em Brasília com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que havia penhorado R$ 22 milhões, o que vinha dificultando o pagamento dos acordos em andamento.