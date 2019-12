Em baixa no Milan, Paquetá estaria na mira do PSG para 2020; Leonardo conduz negociação

Milão - Longe de ser unanimidade na equipe principal do Milan, Lucas Paquetá pode estar da saída da Itália. Segundo o influente jornalista Gianluca Di Marzio, da emissora Sky Sports, o PSG planeja fazer uma oferta pelo brasileiro já na próxima janela, que abre em janeiro.

O curioso é que o diretor de futebol do PSG, Leonardo, que está à frente da negociação, foi o responsável por contratar Paquetá junto ao Flamengo no ano passado por 38 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões na cotação atual), quando ainda trabalhava como dirigente no Milan.

Suspenso da partida deste domingo, Paquetá esteve de fora da goleada humilhante sofrida diante do Atalanta por 5 a 0 fora de casa, válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Vale lembrar que essa foi a última partida dos Rossoneros na temporada, que só voltam a campo no dia 6 de janeiro, quando recebe a Sampdoria.