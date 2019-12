Luto! Jogador de 23 anos morre em acidente de carro

Equador - O futebol equatoriano amanheceu de luto neste domingo. O lateral-direito Edison Realpe, da LDU, faleceu após um acidente de carro em uma estrada na província costeira de Esmeraldas, no Equador. Em nota publicada nas redes sociais, o time do Equador lamentou a morte do jovem atleta que tinha apenas 23 anos.



"Comovidos pela confirmação da terrível notícia da morte de Edison Realpe, todos nós da Liga Deportiva Universitária compartilhamos nossa nota de pesar para sua família e amigos. Que ele descanse em paz", publicou.



A equipe também relembrou a importância de Edison Realpe na conquista do Campeonato Equatoriano de 2018.



"Sempre vamos recordá-lo pela sua alegria no vestiário e pela sua dedicação em campo. Ele foi um herói na final (do Campeonato Equatoriano) de 2018 e um amigo para todos no vestiário. Hoje temos que dizer adeus a um grande ser humano. Para sempre, Edison!".

Realpe esteve no banco de reservas da LDU, nos confrontos da equipe equatoriana contra o Flamengo na Libertadores deste ano.