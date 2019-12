Rio - O apresentador da TV Globo, Alex Escobar, sofreu um acidente doméstico e relatou o acontecimento em sua conta do Instagram. Ele publicou fotos do estado que ficou o seu banheiro após um vidro cair e estilhaçar.

O jornalista precisou levar alguns pontos e terá de se manter em repouso. Na publicação, que inclui uma foto da sua perna enfaixada após levar os pontos no corte, ele aproveitou para pedir cuidado aos perigos domésticos.

“Amigos, prestem atenção com vidro no boxe. Ontem caiu uma prateleira no chão e abriu uma fenda na minha perna. Alguns pontos e repouso é o resultado. Mas poderia ter sido pior. Precisamos ter atenção com os perigos em casa! Feliz natal pra geral!”, escreveu Alex no post.