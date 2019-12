Golaço! Ex-Botafogo e Fluminense, Wellington Paulista vira Papai Noel em Natal Solidário

Ao lado de familiares e amigos, Wellington Paulista fez a festa de muitas crianças neste Natal.



"É muito bom ver o sorriso no rosto dessas crianças ao receber um presente. Eu já estive no lugar delas quando eu era pequeno e isso fazia toda diferença no meu natal. Espero conseguir fazer sempre esse tipo de ação para trazer a felicidade para várias pessoas no natal", disse Wellington Paulista.

São Paulo - Já virou tradição no natal. O atacante Wellington Paulista, ex-Botafogo e Fluminense, e que atualmente defende o Fortaleza, entregou mais de 10 mil brinquedos pelas ruas da Mooca, bairro onde nasceu e foi criado, e também no Lar da Redenção, que cuida de crianças com necessidades especiais.