Caio Ribeiro é eleito o melhor comentarista pelos jogadores; Mauro Cezar é escolhido como o pior

A pesquisa foi realizada pelo "UOL Esportes" e revela que, na visão dos jogadores de futebol, Caio novamente desbanca os colegas. Ele foi eleito pelo nono ano seguido o melhor na categoria. Em 2013, Caio venceu com quase 50% dos votos dos atletas.



O "Pesquisão UOL" ainda mostra que, com 7% dos votos, Ana Thaís Matos foi a primeira mulher a configurar na lista dos principais nomes pelos boleiros. Ano passado ela havia sido apenas citada. A comentarista comemorou a posição pelo Twitter Momento egovibes!



Pesquisão UOL só com os jogadores (os protagonistas da parada) sobre os melhores comentaristas do ano.



Caio Ribeiro, Pedrinho e em tem uma mina em terceiro lugar!



pic.twitter.com/txJNgcnwSN — Ana Thaís (@anathaismatos) December 25, 2019

Pedrinho, que voltou a comentar na Rede Globo há pouco tempo, foi o segundo mais lembrado, na visão dos atletas da Série A. Fecham a lista, com 5%, Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, e Mauro Cezar Pereira, da ESPN Brasil.



Foram citados ainda, mas sem alguma pontuação oficial, os comentaristas Alex, Alexandre Lozetti, Arnaldo Ribeiro, Carlos Eduardo Lino, Casagrande, Edmundo, Fábio Luciano, Fábio Sormani, Grafite, Héverton Guimarães, Júnior, Mauricio Noriega, Mauro Beting, Menon, Muricy Ramalho, Petkovic, PVC, Rafael Oliveira, Raphael Rezende, Ricardinho, Roger Flores e Zé Elias.

Rio - O melhor comentarista esportivo da televisão brasileira em 2019, na opinião dos jogadores, é Caio Ribeiro. Segundo uma pesquisa feito com cerca de 100 atletas da Série A do Brasileirão, o ex-jogador e comentarista do Grupo Globo venceu por 29% dos votos. Pedrinho, 14%, e Ana Thaís Matos, com 7%, fecharam o pódio.