Felipe Vizeu mais perto de um acordo

O Botafogo avançou nas negociações para contar com Felipe Vizeu na próxima temporada. O ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, um dos cinco integrantes do Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro, conversou pessoalmente com o atacante e gostou do que ouviu.

Agora, após o clube de General Severiano já ter feito uma proposta oficial de empréstimo à Udinese, da Itália, caberá ao jogador dar uma forcinha para retornar ao futebol carioca — foi revelado pelo Flamengo. "Foi uma conversa ótima", limitou-se a dizer Montenegro, em rápido contato com o jornal O DIA. Ao Botafogo, agora, só resta esperar. Felipe Vizeu retorna para a Europa hoje e voltará ao Rio na semana que vem com a resposta definitiva.

A cúpula do futebol alvinegro monitora alguns outros nomes como segunda opção, mas, depois do encontro entre Montenegro e Vizeu, as esperanças de um desfecho positivo aumentaram consideravelmente. Se depender do jogador, o acerto será sacramentado.

O Athletico-PR, a Universidad Católica, do Chile, e o Al Ain, dos Emirados Árabes, equipe que será comandada pelo técnico Fábio Carille, também demonstraram interesse em contar com Vizeu.