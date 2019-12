'WOLVES' VIRAM SOBRE O CITY: 3 A 2

O Manchester City chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas levou a virada e perdeu por 3 a 2 para o Wolverhampton, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Mesmo com um jogador a menos desde os 11 minutos, quando o goleiro Ederson foi expulso, o City abriu vantagem com dois gols de Sterling. Mas, na etapa final, Traoré, Raul Jiménez e Doherty decretaram a virada. Os Cityzens ocupam a terceira colocação, com 38 pontos, 14 a menos que o líder Liverpool.