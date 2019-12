Confira momentos marcantes do futebol brasileiro

Em 2019 o futebol brasileiro reservou grandes surpresas para os torcedores. Entre a chegada de treinadores estrangeiros, rebaixamentos inéditos e títulos incontestáveis, a temporada chegou ao fim com um nível de tensão e intensidade muito elevados. Sendo assim, o MEIA HORA selecionou alguns dos momentos que receberam grande destaque este ano. Confira:



1 Tríplice Coroa do Flamengo

Dentro de campo, o Flamengo teve um 2019 para nunca mais sair da memória do torcedor rubro-negro. Campeão brasileiro com 90 pontos – 16 a mais que o vice-líder Santos – a equipe também conquistou o campeonato estadual e a tão sonhada Libertadores depois de 38 anos de jejum. Além dos títulos coletivos, o elenco também contou com premiações individuais: Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador do Brasileirão e da competição continental e Gabigol foi o artilheiro do campeonato nacional.



Flamengo campeão - Reprodução

2 Mãe palmeirense é premiada no Fifa The Best



Em 2018, o amor de mãe da palmeirense Silvia Grecco por seu filho, Nikolas Grecco, ganhou o mundo após imagens da mulher narrando os jogos da equipe no Allianz Parque para o menino, que é deficiente visual, terem viralizado na internet. Neste ano, Silvia recebeu o reconhecimento da Fifa pela demonstração de carinho e solidariedade pelo garoto. Na cerimônia de premiação do Fifa The Best, ela venceu o prêmio Fifa Fan Award, dado pela entidade máxima do futebol aos gestos extraordinários de fãs do esporte ao redor do mundo.



Marco BertorelloAFP Mãe palmeirense





3 Paulo Henrique Ganso x Oswaldo de Oliveira

Contratado para assumir o cargo deixado por Fernando Diniz em agosto, Oswaldo de Oliveira nunca contou com o respaldo do elenco e da torcida para comandar o Fluminense. O relacionamento ruim somado aos resultados negativos em campo chegaram ao estopim após o empate por 1 a 1 contra o Santos, no Maracanã. Na ocasião, Paulo Henrique Ganso não gostou de ser substituído no segundo tempo, e saiu de campo revoltado. Exaltado, o camisa 10 chamou Oswaldo de “burro” na beira do gramado, que rapidamente retrucou, xingando o jogador de “vagabundo”. A confusão teve que ser contida pelo então auxiliar técnico Marcão e pelos atletas que estavam no banco de reservas. Ao som de vaias, o comandante do time ainda fez gestos obscenos para a torcida no caminho para o vestiário.

Ganso x Oswaldo - Reprodução







4 Black Friday do Vasco

Se com a bola no pé o Vasco não teve uma temporada exemplar, a torcida do Cruz-Maltino deu um show de amor e carinho pelo clube. Além do apoio nas arquibancadas de São Januário, os torcedores também mostraram que podem fazer a diferença nas finanças do time. Em novembro, durante o período da Black Friday, a diretoria do Gigante da Colina lançou uma promoção de 50% nos preços dos planos de sócio–torcedor, válidos pelos primeiros seis meses de adesão. A campanha estava prevista para acontecer apenas ao longo da semana escolhida, porém a procura dos vascaínos foi tão grande que ela foi estendida até o Natal. O resultado foi a chegada de mais de 150 mil novos associados.

Black Friday do Vasco - Reprodução





5 Chegada de Jorge Jesus

Responsável direto pela campanha vencedora do Flamengo na temporada, Jorge Jesus foi anunciado pelo clube carioca em junho. Desde então, foram 39 jogos no comando da equipe, com 27 vitórias e dois títulos (Campeonato Brasileiro e Libertadores). Sob o comando do português, o Rubro-Negro disputou 28 partidas no Brasileirão, com direito a 24 embates seguidos de invencibilidade, e terminou a competição com 90 pontos. No torneio continental, Jesus iniciou sua trajetória nas oitavas de final e guiou o time até Lima, no triunfo por 2 a 1 sobre o River Plate.

Chegada de Jorge Jesus - Reprodução

6 Retorno de Rogério Ceni ao Fortaleza

Após um 2018 vitorioso, com o título da Série B do Campeonato Brasileiro e do estadual, o Fortaleza de Rogério Ceni alcançou a elite do futebol nacional este ano com um trabalho incontestável em andamento. No começo da temporada, clube e treinador ainda celebraram a conquista da Copa do Nordeste. Porém, o vínculo entre o ex-goleiro e o Leão chegou ao fim após a 13ª do Brasileirão, quando aceitou a proposta do Cruzeiro para assumir a equipe. Entretanto, ele teve problemas internos com o elenco no time mineiro, e não resistiu nem a dois meses no cargo. Foram oito partidas disputadas, com apenas dois triunfos. Com a demissão de Rogério anunciada, o Fortaleza rapidamente se desfez do então treinador Zé Ricardo – que também não vinha bem –, para repatriar Ceni e reatar a relação entre ambas as partes.

Rogério Ceni no Fortaleza - Reprodução

7 Tragédia do Ninho do Urubu

O momento mais triste do futebol brasileiro em 2019 aconteceu logo no segundo mês do ano, no Ninho do Urubu. Um incêndio no dia 8 de fevereiro interrompeu o sonho de dez jovens atletas das categorias de base do Flamengo. O acidente teve início em um aparelho de ar-condicionado de um dos alojamentos do centro de treinamentos do Rubro-Negro. As chamas se espalharam rapidamente e as vítimas não conseguiram escapar dos contêineres usados como dormitórios no Ninho. Os meninos foram eternizados em forma de música pelos torcedores, porém as famílias da maioria dos mortos ainda estão na Justiça contra o clube em busca de indenizações.

Tragédia no Ninho do Urubu - Reprodução

8 Athletico Paranaense campeão inédito da Copa do Brasil

Os anos de trabalho bem feito pela diretoria do Athletico Paranaense deram frutos a níveis nacionais em 2019, e o clube foi campeão pela primeira vez em sua história da Copa do Brasil, sobre o Internacional. O jogo do título, a vitória por 2 a 1 sobre os gaúchos, no Beira-Rio, ainda contou com um golaço de Rony após jogada antológica de Marcelo Cirino pela ponta-esquerda. A gestão da diretoria é tão positiva que nas eleições deste ano para a presidência a chapa “CAP Gigante” não teve concorrentes e foi eleita por aclamação para o próximo quadriênio (2020-2023).

CAP - Campeão da Copa do Brasil - Reprodução

9 Rebaixamento do Cruzeiro

Pela primeira vez na história o Cruzeiro foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Marcado por denúncias de corrupção por parte da diretoria, crise financeira e por inúmeros problemas de relacionamento com o elenco, o clube que no começo de 2019 estava cotado como um dos grandes favoritos ao título da competição termina o ano de forma vexatória e vai disputar a Série B em 2020. Com apenas sete vitórias ao longo de todo o torneio, a equipe mineira chegou à última rodada precisando vencer o Palmeiras, no Mineirão, e torcer por uma derrota do Ceará para o Botafogo, no Rio de Janeiro. Porém, nenhuma das possibilidades aconteceu. No Nilton Santos, o confronto terminou empatado em 1 a 1, e em Minas, o time celeste foi derrotado por 2 a 0 pelos paulistas. A partida teve que ser encerrada antes do apito final por conta da confusão generalizada nas arquibancadas.

Cruzeiro rebaixado - Reprodução

10 Daniel Alves de volta ao futebol brasileiro

Após ser campeão da Copa América deste ano com a Seleção Brasileira, como capitão do time e eleito o melhor jogador da competição, Daniel Alves decidiu voltar ao Brasil, e acertou sua vinda para o São Paulo em agosto. Com o maior salário do país, superando nomes como Gabigol e Diego Tardelli, o lateral-direito de 36 anos desembarcou com a missão de ajudar o Tricolor a reencontrar o caminho dos títulos. Porém, com apenas dois gols em 20 partidas, o jogador mais vitorioso da história do futebol ainda não engrenou pelo time paulista.

Daniel Alves de volta ao Brasil - Reprodução

*Estagiário sob a supervisão da jornalista Nathalia Duarte