Gabi foi o destaque da partida que garantiu a classificação do Brasil para as Olimpíadas de 2024, em ParisRichard A. Brooks / AFP

Publicado 24/09/2023 10:27

Japão - O Brasil sofreu em um jogo de paciência contra o Japão, mas, no tie-break, a Seleção bateu as donas da casa e garantiu sua classificação para as Olimpíadas de 2024, que acontecerá em Paris, na França. O jogo terminou em 3 sets a 2 para o time treinado por José Roberto Guimarães, com parciais de 25/21, 22/25, 27/25, 25/15 e 15/10. O principal destaque da partida foi Gabi, que terminou o jogo com 23 pontos.

Com isso, a Seleção consegue a segunda vaga disponível no Pré-Olímpico. A Turquia, que havia vencido o Brasil pela quinta rodada, ficou com a primeira.

O JOGO:

O Brasil venceu o primeiro set com muita propriedade. Com Julia Bergmann como principal destaque, com sete pontos, a Seleção fechou em 25-21.

Já no segundo set, o Brasil entrou com um desempenho abaixo do esperado. O Japão chegou a abrir 19-11, com muitos erros da Seleção. A equipe de José Roberto Guimarães esboçou uma boa reação, mas o set terminou em 25-22 para as asiáticas.

O terceiro foi marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes. O Japão chegou a abrir 24-22 sobre o Brasil, mas a Seleção empatou em 24 a 24 e o set se manteve em disputa. Após mais uma chance desperdiçada das asiáticas tentar fechar o set, um ace de Rosamaria e um ataque de Julia Bergmann deram o triunfo do período para o Brasil.

O quarto set, porém, foi de completo domínio do Japão. Por 25-15, as asiáticas tiveram seu melhor desempenho na partida e levou o jogo para o tie-break.

No set final, o Brasil começou muito bem, abrindo 3-0. O Japão reagiu em seguida e levou o jogo para 10-10. Porém, a partir dali, a Seleção desempenhou um excelente voleibol, e venceu a partida após fechar o set em 15-10.