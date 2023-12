Brasil fez jogo ruim e foi derrotado por 2 a 0 no Morumbi - Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF

Brasil fez jogo ruim e foi derrotado por 2 a 0 no MorumbiNayra Halm / Staff Images Woman / CBF

Publicado 03/12/2023 13:19 | Atualizado 03/12/2023 13:22

São Paulo - A seleção brasileira feminina perdeu para o Japão, neste domingo (3), por 2 a 0, no Morumbi, em confronto válido por um amistoso internacional. Os gols do duelo foram marcados por Minami e Mina Tanaka na primeira etapa.

O confronto começou equilibrado, mas o Brasil passou a errar jogadas simples. Mesmo entrando em campo com uma postura mais fechada, a seleção japonesa apostou na velocidade e conseguiu surpreender. Ao longo do primeiro tempo, o Japão foi superior. Em menos de cinco minutos - aos 15 e aos 18 -, marcaram dois gols e obrigaram a seleção brasileira a se impor.



Na segunda etapa, o Brasil iniciou pressionando o Japão. Boas chances foram criadas, mas a bola não entrou. As brasileiras tiveram o domínio da posse durante os 45 minutos finais. Porém, as oportunidades de gol aconteceram somente no ínicio do tempo.

Na última quinta-feira (30), as seleções se enfrentaram e o Brasil venceu por 4 a 3, na Neo Química Arena. Na ocasião, os gols foram marcados por Bia Zaneratto (2), Priscilla e Gabi Portilho. Agora, as brasileiras se preparam para enfrentar a Nicarágua, na quarta-feira (6), na Fonte Luminosa, às 18h.