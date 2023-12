Alexander-Arnold foi o responsável por marcar o gol da vitória do Liverpool no fim da segunda etapa - Divulgação / Liverpool

Publicado 03/12/2023 13:45 | Atualizado 03/12/2023 13:46

Inglaterra - O Liverpool recebeu o Fulham, na manhã deste domingo (3), em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês e venceu por 4 a 3, de virada, nos minutos finais da partida. Trent Alexander-Arnold (2), Mac Allister e Endo marcaram para os donos da casa, e Wilson, Tete e Decordova-Reid mandaram a bola para as redes pelos visitantes.



A equipe comandada por Klopp volta a vencer depois de empatar na rodada passada e assume a vice-liderança do campeonato, com 31 pontos. São dois de desvantagem para o Arsenal e dois de vantagem para o Manchester City, que ainda joga na rodada.

Na próxima rodada, o Liverpool visita o Sheffield United, às 16h30 (de Brasília), quarta-feira (6), no Estádio Bramall Lane. Ao mesmo tempo, o Fulham recebe o Nottingham Forest, no Craven Cottage, em Londres.