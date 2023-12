Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho de 2024 - OLI SCARFF/AFP

Thiago Silva tem contrato com o Chelsea até junho de 2024OLI SCARFF/AFP

Publicado 06/12/2023 17:33 | Atualizado 06/12/2023 17:33

Rio - Na mira do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, pode não ter seu contrato renovado no Chelsea. De acordo com o jornalista Christian Falk do jornal alemão "Bild", o clube londrino deseja a contratação do zagueiro Jonathan Tah, de 27 anos, do Bayer Leverkusen, para suceder o defensor brasileiro.

A possibilidade dos Blues não renovarem com o brasileiro já havia sido anunciada pelo jornalista Nizaar Kinsella do site inglês "Standard Sport". O portal havia afirmado que o Chelsea busca rejuvenescer o elenco para a próxima temporada e isso impactaria Thiago Silva.

Thiago Silva se destacou no Fluminense de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil de 2007 pelo Tricolor. Em 2009 iniciou sua trajetória europeia no Milan. Em 2012, o zagueiro se transferiu para o PSG. O brasileiro atuou oito temporadas no futebol francês. Em 2020 chegou ao Chelsea e conquistou no clube inglês seu principal título da carreira: a Liga dos Campeões de 2021.