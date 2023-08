Lucas Perri foi um dos destaques do Botafogo no empate sem gols com o Cruzeiro - Vitor Silva/Botafogo

Por muito pouco o Botafogo não perdeu para o Cruzeiro no fim, mas, como de costume, Lucas Perri apareceu para garantir o 0 a 0, no Mineirão . Com duas grandes defesas em cabeçadas de Rafael Elias nos acréscimos, o goleiro comemorou o ponto somado fora de casa para o líder do Brasileirão, que chegou a 44 pontos na tabela.

"Todo jogo de Brasileiro fora de casa tem uma dificuldade gigantesca. Jogar diante de 44 mil pessoas torcendo contra é uma dificuldade. No primeiro tempo, sofremos bastante com o ataque do Cruzeiro e, nos segundo, conseguimos ficar mais equilibrados. Cada ponto tem que ser comemorado, porque é muito difícil jogar aqui no Mineirão", disse Lucas Perri em entrevista ao SporTV na saída de campo.



O goleiro saiu do campo mancando e admitiu estar com dores, mas tratou de tranquilizar os torcedores do Botafogo.



"Estou sentindo (dores), mas está tudo certo. Tem nada que vai me tirar do jogo, só se eu estiver com a perna quebrada", garantiu.