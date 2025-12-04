Marlon Freitas é peça fundamental no BotafogoVitor Silva / Botafogo
Marlon Freitas se declara ao Botafogo: ‘Não sou nada sem ele’
Volante ainda alimenta sonho de defender a seleção brasileira
Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão
Com muitos desfalques, Botafogo divulga relacionados para encarar o Cruzeiro
Lyon investiga manobra que envolveu venda de jogadores do Botafogo
Segundo jornal francês, clube comprou quatro nomes que seguiram na SAF Alvinegra
Botafogo precisará interromper longo jejum por vaga direta na Libertadores
Glorioso terá o Cruzeiro pela frente nesta quinta-feira (4), no Mineirão
Botafogo tem interesse na contratação de volante do Athletico-PR
Jogador, de 24 anos, se destacou na Série B
