Marlon Freitas é peça fundamental no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/12/2025 12:42

Rio - Revelado pelo Fluminense, jogador do Botafogo desde 2023 e peça fundamental nas conquistas da Libertadores e do Brasileiro do ano passado, o volante Marlon Freitas, de 29 anos, se declarou ao Alvinegro. Ele acredita que o clube carioca faça parte da sua vida de forma incomum.

"Sou apaixonado pelo Botafogo, faz parte da minha história. Eu não sou nada sem o Botafogo. Acho que ninguém me conheceria, ninguém conheceria o Marlon de hoje se não fosse o Botafogo, por tudo que o Botafogo me deu", disse em participação no canal do YouTube do craque Romário.

Apesar da temporada de 2025 ter sido de altos e baixos, Marlon Freitas ainda sonha com uma oportunidade na seleção brasileira e vê o técnico Davide Ancelotti como um elo.

"Acho que é um sonho. Eu, particularmente, o ano passado foi a minha melhor temporada. E querendo ou não, eu criei uma esperança, só que eu sabia que tinha que ter continuidade. E passa muito pelo clube também. Eu acredito muito nisso. Quando você disputa taças, quando você está ali na parte de cima da tabela, querendo ou não, o treinador vai assistir os seus jogos, sabe que é uma equipe, querendo ou não, competitiva, tem valores, tem grandes jogadores. Então, assim, era um objetivo meu, pessoal, de ter uma oportunidade. Mas eu sigo trabalhando, é um sonho. A gente sabe que falta pouco para a Copa do Mundo. Eu não considero o grupo fechado, mas acho que 80%, na minha visão, na minha análise, está. Nada é impossível. A gente precisa estar trabalhando aqui. Tem um olho do treinador aqui (Davide Ancelotti). Foi o primeiro pensamento. Assim que anunciou, eu falei, cara, tem algo preparado. Tem uma chance, tem uma chance. Agora está mais perto", contou.