Vitor Gabriel - Felipe Santos/CearaSC.com

Publicado 04/07/2023 18:52

O Flamengo vai receber quase R$ 3 milhões pela ida de Vitor Gabriel para o Gangwon FC, da Coreia do Sul. O atacante pertencia ao Rubro-Negro, com contrato até dezembro deste ano, e estava emprestado ao Ceará até o fim da temporada. O Fla era dono de 50% dos direitos econômicos e o Nova Iguaçu 50%. Cada clube receberá 600 mil dólares, cerca de R$ 2,9 milhões, pela transação.

Com boas atuações pelo Vôvo, Vitor Gabriel chamou atenção do Gangwon FC, e a equipe da Coreia do Sul fez oferta para ter o atacante em definitivo, o Rubro-Negro aceitou e comunicou ao Ceará da transação.

Nas redes sociais, Vitor Gabriel se despediu do Ceará, clube que defendeu em 30 jogos e marcou 11 gols.

"A vida é feita de ciclos e hoje encerro um muito bonito na minha carreira. Vesti a camisa do Ceará sempre com muito respeito e dedicação, para retribuir o carinho de uma torcida que me apoiou desde que cheguei. Saio agora com sentimento de muita gratidão, desejando tudo de melhor para o Vozão. Obrigado, obrigado, obrigado!"

Com 23 anos, Vitor Gabriel surgiu como promessa no Flamengo, mas não conseguiu render no time profissional e chegou a ser emprestado ao Braga, de Portugal. O time português não quis exercer a opção de compra e devolveu o jogador ao Fla, que depois cedeu o atleta ao Juventude e Ceará, ambos por empréstimo.