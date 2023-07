Gabigol é uma das principais peças do Flamengo - Foto: AFP

Publicado 04/07/2023 11:23

Rio - O Flamengo não quer correr riscos e já pensa em renovar o contrato de Gabigol. O camisa 10, que tem vínculo até dezembro de 2024, é tratado como peça fundamental no elenco do clube carioca, e deve ser procurado pela diretoria rubro-negra em breve por um acordo para ficar mais tempo na Gávea.

Na atual temporada, Gabigol viveu momentos de altos e baixos e pela primeira vez desde que chegou ao Flamengo em 2019 corre risco de não ser o artilheiro de uma temporada no time. Porém, não passa pela cabeça do clube carioca abrir mão do atacante que já fez 150 gols pelo Rubro-Negro.

"É um jogador que ainda tem um ano e meio de contrato com a gente, e passa rápido. Tirando essa janela, são só mais duas. O Flamengo não pode correr o risco mais na frente. Para deixar bem claro, o Fla tem interesse na renovação. É um jogador que temos absoluta consciência do tamanho e da importância que ele tem em todos os títulos recentes. São números e a gente vai ter calma para encontrar um bom número", disse o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, na última terça-feira (3).

Em sua quinta temporada pelo Flamengo, o jogador, de 26 anos, já conquistou 11 títulos, sendo três Campeonatos Cariocas (2019, 2020 e 2021), dois Brasileirões (2019 e 2020), duas Libertadores (2019, 2022), uma Copa do Brasil (2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), e duas Supercopas do Brasil (2020, 2021).