Pedro foi eleito o "Rei da América" de 2022 - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro foi eleito o "Rei da América" de 2022Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/07/2023 15:37

Após um excelente 2022, o atacante Pedro, do Flamengo, recebeu nesta terça-feira (04) o troféu e a medalha do prêmio "Rei da América", concedido para o melhor jogador do continente no ano passado. A premiação foi concedida pelo jornal uruguaio "El País".

Pedro superou o companheiro Giorgian de Arrascaeta e o argentino Julían Álvarez, que defende o Manchester City, mas atuou no River Plate no primeiro semestre do ano passado. O atacante do Flamengo ficou com 68 dos 218 votos registrados pelo jornal, com o meia uruguaio em segundo lugar e o jogador do clube inglês em terceiro.

O camisa nove do Flamengo fez um 2022 mágico, conquistando a Taça Libertadores e a Copa do Brasil com o manto rubro-negro. Além disso, foi o artilheiro do clube na temporada, empatado com Gabigol, com 29 gols marcados.

Seu bom desempenho fez com que o Pedro fosse convocado por Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Na competição, o atacante entrou em campo duas vezes vindo do banco de reservas, sem marcar nenhum gol.