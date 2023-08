Pedro vive momento conturbado no Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 06/08/2023 13:55

Benfica vai em busca de um novo centroavante para o elenco e um dos Com o acerto próximo do PSG com Gonçalo Ramos, opara o elenco e um dos nomes avaliados é o de Pedro . Mas se dependesse da indicação do ex-preparador físico do clube português e do Flamengo, Mário Monteiro, o atacante rubro-negro não teria chances.

O profissional, que trabalhou no clube com Jorge Jesus em 2019 e 2020, deu entrevista ao jornal português 'A Bola' e não vê Pedro com chances de fazer sucesso na Europa. Pelo menos se não mudar a postura em campo.



"Ele e o Gonçalo Ramos são diferentes em tudo. O Pedro é um matador, mas precisa ter mais nervos, falta sangue. É um jogador de área sensacional e completo. É um jogador finalizador nato, mas não pressiona na frente. Para jogar na Europa, precisa mudar um pouco essa cultura. Não tem características para pressionar e deixar as linhas (dos setores do time) ficarem juntas. Precisa potenciar as qualidades", avaliou o ex-preparador físico do Flamengo.



Pedro perdeu espaço no time titular do Rubro-Negro nos últimos jogos e deu início a uma crise interna

titular do Rubro-Negro nos últimos jogos e deu início a uma crise interna após levar um soco do então preparador físico da comissão técnica de Jorge Sampaoli, Pablo Fernández . O atacante se recusou a aquecer no fim do jogo com o Atlético-MG, o que irritou o argentino.