Ayrton Lucas não fez bom jogo na derrota do Flamengo para o Cuiabá - Divulgação / Cuiabá

Publicado 06/08/2023 22:22



O Flamengo priorizou a Libertadores e perdeu mais uma vez no Brasileirão, agora com um time misto. Mas para Ayrton Lucas, a postura do time foi determinante para o 3 a 0 para o Cuiabá , na Arena Pantanal neste domingo (6).

"A gente sabia que seria um jogo muito difícil. Tivemos um primeiro tempo muito abaixo do que a gente vinha jogando, e entramos desligados no segundo tempo. É difícil falar, é continuar trabalhando", afirmou o lateral ao Premiere.



Ayrton Lucas também falou sobre o clima ruim durante a semana por causa da punição de Pedro, que ficou fora do jogo com o Olimpia, pela Libertadores, como punição por indisciplina. O lateral não acredita que o problema tenha interferido no resultado.



"Foi um momento muito triste para todos, mas isso foi resolvido, a gente tentou esquecer, pensar no jogo. É difícil falar quando perde, é ver o que fazer para corrigir e não acontecer mais", disse.



Ele tambpém admitiu não ter gostado de ter saído no intervalo. Poupado, já que passou recenetemente por problemas físicos, acredita que saiu porque não estava bem na partida.



"Estou bem, acabei tomando uma pancada, o pé ficou dormente. Eu fiz um primeiro tempo muito abaixo, fico triste pela opção do treinador, mas a gente respeita, vai continuar trabalhando", completou.