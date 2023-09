Bruno Henrique comemora gol da vitória do Flamengo no clássico com o Botafogo - Alexandre Durão / Zimel Press / estadão conteúdo

Publicado 02/09/2023 23:37

Rio - Bruno Henrique falou sobre o gol que marcou para garantir a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, neste sábado, 2, pela 22ª rodada do Brasileirão. Na entrevista pós-jogo ao SporTV, o atacante comemorou o tento e explicou que olhou bem para Lucas Perri para finalizar na gaveta da meta defendida pelo goleiro.

"Ele é muito grande, né? Já tinha conseguido fazer um gol, mas que pena, estava impedido. Procurei o tempo todo estar focado para poder fazer o gol e, graças a Deus, veio na hora certa, na forma que eu sei fazer, colocada. Olhei bem o Perri, onde ele estava posicionado e consegui colocar ali para fazer um belo gol", disse o atacante.

Logo depois de marcar, ele saiu para celebrar com a comemoração do "chorôrô" e saiu para abraçar Gabigol, que fez aniversário recentemente. Durante a entrevista, ele ressaltou que foi uma comemoração sadia, que respeita o Alvinegro e que isso fica dentro de campo, e não fora dele.

"Falei para ele (Gabigol, que fez aniversário recentemente) que iria fazer o gol e iria homenageá-lo. Graças a Deus saiu. Sobre o chorôrô, como falei, não sou o primeiro que fiz gol contra o Botafogo e fiz o chorôrô. Uma comemoração sadia, nada com clima de confusão nem nada. Respeito muito a instituição do Botafogo. O que eu fiz aqui, fica aqui, que não saia para fora, porque, hoje em dia, tudo que faz, tudo que fala a repercussão é muito grande. Respeito muito (o Botafogo), que fique dentro de campo. Saiu ali, todo mundo é amigo", destacou.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 39 pontos e subiu para a terceira colocação. Já o Botafogo segue com 51, na liderança.