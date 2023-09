Pedro ganhou a posição de Gabigol e será titular no Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/09/2023 16:29

Rio - Depois de testar diversas formações, o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, definiu o time para o clássico com o Botafogo neste sábado (2). De acordo com o 'GE', Pedro será escalado como titular no lugar de Gabigol. Além disso, Allan e Gerson retornarão à equipe.

Pedro se destacou nos índices físicos nas últimas semanas e conquistou a vaga de titular. Erick Pulgar será o responsável por descer durante a fase defensiva para fazer o papel de terceiro zagueiro ao lado de Léo Pereira e Fabrício Bruno.



Na sexta-feira (1), Sampaoli testou Rossi e Matheuzinho como titulares, mas os testes não foram definitivos. Com isso, o goleiro Matheus Cunha e o lateral-direito Wesley seguem entre os 11 iniciais.

O Rubro-Negro vai a campo com: Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Erick Pulgar e Léo Pereira; Wesley, Allan, Gerson, Victor Hugo e Ayrton Lucas; Bruno Henrique e Pedro.

O Flamengo enfrenta o Botafogo, neste sábado (2), às 21h, no Nilton Santos, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação, com 36 pontos, e o Glorioso é o líder, com 51.