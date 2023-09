Léo Pereira é zagueiro do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 02/09/2023 23:49 | Atualizado 02/09/2023 23:50

Rio - Léo Pereira destacou a importância da vitória do Flamengo sobre o Botafogo no Estádio Nilton Santos, neste sábado, 2, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O zagueiro admitiu que o time não vive o melhor momento na temporada e destacou que o grupo tinha em mente a necessidade de fazer 'uma partida de excelência' para bater o líder.

"É uma vitória num clássico que é muito importante para a equipe. A gente foi muito feliz. Sabemos que a gente não vem no nosso melhor momento, sabemos que teríamos que superar hoje e fazer uma parte de excelência para poder vencer o líder do Brasileirão", disse Léo Pereira, ao SporTV.

O defensor também foi questionado sobre os bastidores do Fla, já que surgiram notícias de que a relação da comissão técnica com os jogadores não é tão boa. Ele, contudo, negou e ressaltou a união dentro do Rubro-Negro.

"A gente está mais fechado do que nunca, a gente cresce em momentos de dificuldade. Com certeza vamos crescer ainda mais durante a competição. A gente tem uma final importante contra o São Paulo (na Copa do Brasil), e vamos em busca desses jogos no Brasileirão para somar pontos e chegar bem na decisão", ressaltou o zagueiro.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 39 pontos e subiu para a terceira colocação. Já o Botafogo segue com 51, na liderança.