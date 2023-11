Gabigol, atacante do Flamengo - ANDRÉ FABIANO/Estadão Conteúdo

Publicado 15/11/2023 10:54

Rio - Antes dada como praticamente certa, a renovação de Gabigol com o Flamengo começa a ganhar novos capítulos. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o clube carioca decidiu travar as conversas para estender o vínculo do atacante até o fim de 2028.

A atitude do Flamengo se deu por uma ruídos internos no clube. O departamento de futebol é a favor da renovação e tomou a frente nas negociações, mas outros setores, em especial o departamento financeiro, são contra. A pressão da torcida, que reagiu negativamente com o negócio, também acabou pesando. Agora, a decisão está nas mãos do presidente Rodolfo Landim.

Internamente, quem é a favor da renovação tem receio de que o acordo seja adiado para meados de 2024. O medo é que o negócio acabe ficando mais caro, já que Gabigol pode recuperar seu bom futebol.

Gabigol vive seu pior ano com a camisa do Flamengo desde que chegou ao clube, em 2019. Em 2023, o atacante marcou 20 gols em 57 jogos, o que lhe dá uma média de 0,35 gols por jogo, a pior desde sua chegada. Além disso, o camisa 10 vem sendo opção no banco de reservas nos últimos jogos.