Montagem com Zico e Gabigol gerou polêmica no dia do aniversário do Flamengo - Reprodução

Publicado 15/11/2023 22:00

Rio - O Flamengo completou 128 anos de vida nesta quarta-feira (15). Entretanto, o que era para ser um dia de festa virou polêmica por conta de uma montagem publicada pelo atacante Gabigol. O jogador, de 27 anos, postou uma imagem ao lado de Zico com as taças da Libertadores, mas não repercutiu bem.

Na imagem publicada pelo atacante, Gabigol segura duas taças da Libertadores referentes as conquistas de 2019 e 2022, e sorri. Já ao seu lado aparece Zico, com semblante contrário, segurando um troféu em referência ao título de 1981, além de uma coroa na cabeça.

"Foi uma brincadeira, ele estava com duas Libertadores e o Zico com uma. Ele esqueceu que o Zico foi campeão mundial. Mesmo que não fosse, não existe comparação, Zico é Zico. Eu falaria que ele tem que estudar um pouco mais a história do Flamengo. Ele não sabe que o Zico foi campeão mundial?", disse o ex-jogador Andrade em entrevista à ESPN.

A origem da arte

A imagem publicada por Gabigol foi criada em novembro de 2022 por um designer esportivo a pedido de um torcedor que gostaria de tatuá-la após o tricampeonato da Libertadores. O jogador, no entanto, gostou da arte e a publicou nas redes sociais para parabenizar o Flamengo pelo aniversário de 128 anos.

A publicação não foi bem recebida especialmente pelo momento de Gabigol. Peça fundamental nos últimos anos, o artilheiro oscilou entre titular e reserva na temporada. O jogador vive uma seca de 12 partidas e, recentemente, foi expulso no clássico contra o Fluminense após entrar no segundo tempo.