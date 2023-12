Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/12/2023 13:41

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou o Flamengo nesta terça-feira (5) por conta de um copo arremessado em campo na partida contra o Palmeiras, no último dia 8 de novembro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tribunal multou o Rubro-Negro em R$ 2 mil por infração no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê punições para os clubes que deixam de tomar as providências necessárias para prevenir e reprimir desordens nos estádios, invasões de campo e lançamento de objetos. O árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima relatou o copo arremessado na súmula, e ressaltou que ninguém foi atingido.

"Informo que aos 14 minutos do primeiro tempo, foi arremessado do setor leste inferior, onde se encontrava a torcida do Flamengo, um copo plástico contendo líquido não identificado, próximo a bandeira de canto, onde estava posicionado o árbitro assistente nº 2, sr. Kleber Lúcio Gil. Informo ainda que o objeto citado não atingiu ninguém", disse a súmula.

Em terceiro lugar, o Flamengo ainda tem chances mínimas de conquistar o título do Brasileirão. O Rubro-Negro precisa vencer e torcer por derrota do Palmeiras e tropeço do Atlético-MG, além de tirar 16 gols de saldo do líder. O último compromisso será contra o São Paulo, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.