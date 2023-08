Felipe Melo em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/08/2023 17:12

Felipe Melo voltou a falar sobre a grave lesão de Luciano Sánchez, em lance com Marcelo no empate do Fluminense em 1 a 1 com o Argentinos Juniors, pela Libertadores. Após receber críticas do médico do clube argentino (Alejandro Roncoroni) por dizer que o companheiro não deveria ser expulso, o volante agradeceu por não estar envolvido no lance.