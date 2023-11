Mário Bittencourt - Lucas Merçon / Fluminense

Mário BittencourtLucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/11/2023 10:00 | Atualizado 07/11/2023 13:55

Rio - Campeão da Libertadores, o Fluminense deve ter perdas no elenco para a próxima temporada. O zagueiro Nino recebeu uma proposta do futebol inglês, e André vem sendo assediado desde o ano passado. O presidente Mário Bittencourt admitiu as possíveis saídas, mas afirmou que o clube carioca está trabalhando para repor os jogadores desde setembro.

"Eu disse ao Nino: "se você decidir ficar no Brasil, eu faço todo esforço, aumento seu contrato, para você ficar 8, 9, 10 anos conosco'. Ele disse que quer muito jogar na Europa, é um sonho dele e da família. Possivelmente, podemos perder os dois, mas estamos trabalhando para repor", afirmou em participação no programa "Boleiragem", do SporTV.

Por conta da Libertadores, o Fluminense chegou a negar uma proposta de cerca de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 156milhões) pelo volante André. Mário disse que atualmente, o clube carioca não recebeu nenhuma oferta nova pelo volante, mas acredita que tudo irá mudar após a disputa do Mundial de Clubes, no mês que vem.

"Estamos aguardando. Hoje, não há proposta concreta nenhuma para o André. Mas temos certeza que depois do mundial - ele vai jogar o Mundial - vai chegar uma proposta estratosférica. Pode ser a maior venda da história do clube", disse.