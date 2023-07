Wanderley Mexicano venceu Rony Ratinho por nocaute técnico na luta principal - (Foto: Thunder Fight)

Publicado 04/07/2023 15:00 | Atualizado 04/07/2023 16:54

Realizada no último sábado (1), a 46ª edição do Thunder Fight agitou a cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, e consagrou Wanderley Mexicano como campeão peso-pena interino da organização de MMA. O paulista venceu Rony Ratinho por nocaute técnico no segundo round da luta principal, e além de conquistar o título, chegou ao seu quinto triunfo no Thunder.



No segundo duelo mais importante do Thunder Fight 46, que teve a co-produção da empresa “Thor Eventos” - comandada pelo empresário Willian Ramos - e da entidade "Jiu-Jitsu Para Todos" - presidida pelo faixa-preta Vinicius Franco -, João Paulo Silva, da equipe China Team, superou Luis Felipe, também por nocaute técnico. Antes, Ali Bahjet Fares finalizou Rogério Lino com um mata-leão.