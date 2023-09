Henrique Ceconi vai participar de superluta no Desafio Half Guard Prowin.bet de Jiu-Jitsu - (Foto: AJP Tour)

Henrique Ceconi vai participar de superluta no Desafio Half Guard Prowin.bet de Jiu-Jitsu (Foto: AJP Tour)

Publicado 02/09/2023 09:00

Após alguns desencontros, o faixa-preta Henrique Ceconi e o evento Half Guard BJJ finalmente vão se unir. A organização - através do presidente Daniel Pereira Simaria - confirmou que Ceconi estará presente no Desafio Half Guard Prowin.bet de Jiu-Jitsu, marcado para o dia 9 de setembro, em Santa Catarina, quando ele vai encarar o duro Harryson Pereira.



O duelo, vale citar, colocará frente a frente dois expoentes do Jiu-Jitsu catarinense e promete lotar o Ginásio João Mário Canela, vulgo "Bolha", em Araranguá-SC. A superluta, porém, não será a única atração do evento, que ainda conta com dois GPs de alto nível, um até 77kg e outro +77kg, reunindo 14 faixas-preta em cada.

De um lado, Henrique Ceconi, 29 anos e atleta da equipe Ceconi BJJ. Do outro, Harryson Pereira, 28 anos e representante da Ataque Duplo JJ. Astros da luta principal do Desafio Half Guard Prowin.bet de Jiu-Jitsu, os dois catarinenses participaram de uma live no Instagram e projetaram o aguardado confronto, que tem tudo para entrar para a história do estado."É um prazer estar lutando do lado da minha casa (Criciúma-SC), poder voltar a lutar aqui perto. Conversei com os organizadores durante a negociação e falei sobre a minha empolgação de lutar aqui. Após dois desencontros (de datas), chegou a hora e vamos pra guerra", celebrou Henrique, que completou:"Já lutei pelo ADCC, GP da IBJJF, Mundial de Jiu-Jitsu, mas estou treinando muito, mas muito mesmo para esse evento. Quero fazer uma boa apresentação, mostrar minha força atuando perto de casa e para isso estou dando tudo de mim nos treinos. A gente tem uma ótima estrutura de Jiu-Jitsu aqui em Santa Catarina, grandes campeões como Gustavo Batista, Tainan Dalpra, eu, o Harryson, entre outros, então seria injusto fazer esse duelo em outro lugar. Temos que valorizar o nosso material".Sobre o seu adversário, Ceconi, que vem embalado pelo título do ADCC Open, analisou: "O Harryson é um cara duríssimo, respeito muito ele. Às vezes a galera penso que pelo fato de a gente lutar tem alguma rivalidade, algum ódio, mas não, somos profissionais da luta. Agora vamos nos enfrentar, mas depois podemos estar treinando juntos. O mais legal disso tudo é sermos valorizados por essa luta, com o público presente, transmissão via streaming e uma grande promoção".Harryson Pereira, assim como Henrique, também acredita que o confronto será uma guerra - e histórico. Natural de Florianópolis-SC, o faixa-preta destacou sua preparação e o apoio do time em busca do resultado positivo no Desafio Half Guard Prowin.bet de Jiu-Jitsu."Vai ser uma grande luta. Somos dois atletas do estado, esse duelo já era para ter acontecido antes, acabou que a gente não se enfrentou, mas agora vai rolar. Acho um casamento muito interessante, principalmente pela luta ser aqui no Sul, fortalecer o nosso Jiu-Jitsu e mostrar para o Brasil a nossa qualidade", disse Harryson, antes de encerrar:"A preparação é constante, o que muda é a parte de estudar seus adversários, ainda mais em uma luta casada. O jogo é mais estudado do que outra coisa, então isso muda um pouco, mas em termos de preparação física e treino, o ritmo segue o mesmo sempre. Ninguém é campeão sozinho, então confio nas pessoas que estão correndo comigo, no meu preparador físico, nutricionista, professor, colegas de treinos. Eles que vão me ajudar a chegar no topo".