Alex Poatan e Jiri Prochazka se enfrentarão no dia 11 de novembro, no co-main event do UFC 295, em Nova York, nos Estados Unidos(Foto: Reprodução)

Ex-campeão peso-médio do Ultimate, Alex Poatan se manifestou em seu canal oficial no Youtube após a confirmação de sua luta pelo cinturão dos meio-pesados contra o ex-campeão da categoria, Jiri Prochazka, em duelo que vai acontecer no co-main event do UFC 295, marcado para o dia 11 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos. O brasileiro revelou que sua expectativa era de que o confronto acontecesse no dia 21 de outubro, no card do UFC 294, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, mas o rival, segundo ele, foi pego de “surpresa” e não aceitou o duelo para a data.

“Depois da minha luta contra o Blachowicz, nos bastidores, a gente já começou a conversar ali junto com meu empresário sobre a organização da próxima luta. Fiquei muito contente, já sabia com quem ia lutar, mais ou menos sabia também a data. Aí, falando com meus empresários, disse que queria lutar o quanto antes, e vimos que o Jiri sempre postava que estava pronto e que queria lutar. Inicialmente, tentamos Abu Dhabi (UFC 294, em outubro), mas o Jiri não estaria pronto, acho que a gente pegou ele de surpresa. Não estou falando mal. Ele é um cara que trabalha sério, todo mundo vê isso. Mas chegou o grande momento e estou muito feliz”, declarou Poatan.

Ex-campeão peso-médio, Alex Poatan, atualmente com 36 anos, é também ex-campeão duplo do Glory Kickboxing (peso-médio e meio-pesado). O paulista acumula agora no MMA profissional oito vitórias e duas derrotas. Em sua última apresentação, o brasileiro venceu Jan Blachowicz por decisão unânime dos jurados, em julho, no UFC 291.

Já Prochazka tem 30 anos e, em sua carreira no MMA profissional, fez 33 lutas, com 29 vitórias, três derrotas e um empate. O tcheco está invicto desde 2015 e acumula 13 triunfos seguidos – sendo uma finalização e 11 nocautes. Durante esse período, foi campeão meio-pesado do evento japonês Rizin FF e, em sua última luta, em 2022, tornou-se campeão do UFC ao superar o brasileiro Glover Teixeira. O tcheco, no entanto, não conseguiu defender seu cinturão, tendo em vista que sofreu uma grave lesão em seu ombro e optou por abrir mão do título.