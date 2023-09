Marina Rodriguez será uma das brasileiras no card do UFC Vegas 79 - (Foto: Reprodução/UFC)

Neste sábado (23), um duelo no Top 10 do peso-leve é o principal destaque do UFC Vegas 79. Na luta principal do evento deste final de semana, que vai ser realizado no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), o número 6 do ranking da divisão, Rafael Fiziev, enfrenta o número 7, Mateusz Gamrot. A luta é interessante para o futuro da divisão, cujo título estará em disputa no dia 21 de outubro, no UFC 294, em Abu Dhabi, no combate entre o atual campeão, Islam Makhachev, e o brasileiro Charles do Bronxs.

O striker Rafael Fiziev (12v-2d) busca apresentar outro desempenho de destaque em sua segunda luta principal no UFC. Fiziev conquistou bônus pós-luta nas últimas seis aparições no octógono, incluindo nas vitórias sobre Rafael dos Anjos, Brad Riddell e Renato Moicano. Ele, agora, planeja entrar no Top 5 ao se tornar o primeiro homem a finalizar Gamrot.

MateuszGamrot (22v-2d) pretende provar que está pronto para disputar o título com uma exibição dominante contra Fiziev. Multicampeão de grappling, ele usou suas habilidades de solo para garantir vitórias impressionantes sobre Jeremy Stephens, Arman Tsarukyan e Diego Ferreira. Gamrot, agora, planeja fazer uma declaração e se catapultar para o topo da divisão dos leves.

Marina Rodriguez faz revanche no card principal

Ainda no card principal do UFC Vegas 79, a brasileira Marina Rodriguez (16v-3d-2e) terá pela frente uma adversária já conhecida. Atual número do peso-palha feminino, Marina enfrenta a número 12, Michelle Waterson- Gomez (18v-11d). As duas se enfrentaram pela primeira vez em maio de 2021 e a brasileira levou a melhor, ganhando por decisão unânime dos jurados.

Ricardo Carcacinha abre o card principal em importante duelo

Abrindo o card principal do UFC Vegas 79, um duelo peso-pena promete ser eletrizante. Ricardo "Carcacinha" Ramos (16v-4d) faz sua primeira luta em 2023 e chega motivado pela vitória por nocaute em sua luta mais recente, sobre Danny Chavez, que lhe rendeu o bônus de performance da noite. Ele terá pela frente o canadense Charles Jourdain (14v-6d-1e), que vem de vitória sobre Kron Gracie em maio desse ano.

Brasileira faz luta de abertura do card

Dando início ao time brasileiro em ação no UFC Vegas 79, neste sábado Tamires Vidal (7v-1d) busca sua segunda vitória no UFC. Tamires estreou na organização em novembro do ano passado e impressionou com um nocaute ainda no primeiro round. Ela enfrentará a estreante Montserrat Rendon (5v-0d) e tentará pôr fim à invencibilidade da mexicana.

CARD COMPLETO:

UFC Vegas 79

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 23 de setembro de 2023

Card principal (21h, horário de Brasília)

Peso-leve: Rafael Fiziev x Mateusz Gamrot

Peso-pena: Bryce Mitchell x Dan Ige

Peso-palha: Marina Rodriguez x Michelle Waterson-Gomez

Peso meio-médio: Bryan Battle x AJ Fletcher

Peso-pena: Ricardo Carcacinha x Charles Jourdain

Card preliminar (17h, horário de Brasília)

Peso-galo: Dan Argueta x Miles Johns

Peso meio-médio: Tim Means x Andre Fialho

Peso-médio: Jacob Malkoun x Cody Brundage

Peso-pesado: Mohamed Usman x Jake Collier

Peso-palha: Mizuki Inoue x Hannah Goldy

Peso-galo: Tamires Vidal x Montserrat Rendon