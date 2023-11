Alex Poatan foi exaltado pelo ex-campeão duplo Daniel Cormier - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 15/11/2023 09:00

A rápida ascensão de Alex Poatan dentro do UFC tem causado espanto até mesmo para os especialistas em MMA. O ex-campeão duplo e hoje comentarista do Ultimate, Daniel Cormier, destacou à ESPN Americana os feitos do brasileiro após a conquista de seu segundo cinturão na organização após superar Jiri Prochazka na luta principal doUFC 295, no último sábado (11), tendo apenas sete lutas no UFC e onze na carreira no MMA. Para "DC", um "lutador comum" com esse cartel estaria lutando apenas em cards preliminares.



"Eu sempre tento colocar em contexto o quão especial é o que Poatan está fazendo. Porque normalmente, com 11 lutas (em seu cartel no MMA), você ainda está nas preliminares do card, mesmo se você estiver no UFC. Esse cara (Poatan) agora é campeão em duas categorias de peso. Ele tem duas das três maiores arrecadações de pay-per-view como evento principal na história do Madison Square Garden. Ele tem apenas sete lutas no UFC e já derrotou quatro campeões. É loucura pensar no que esse cara está fazendo", declarou Cormier.