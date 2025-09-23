Festival Norte Noroeste Kids de Jiu-Jitsu vai reunir dezenas de jovens de projetos sociais - (Foto: CBJJD)

Festival Norte Noroeste Kids de Jiu-Jitsu vai reunir dezenas de jovens de projetos sociais(Foto: CBJJD)

Publicado 23/09/2025 08:00 | Atualizado 23/09/2025 11:49

No dia 4 de outubro, o ginásio municipal de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, será palco de um evento histórico para toda a região. Na data em questão, vai acontecer a primeira edição do Festival Norte Noroeste Kids de Jiu-Jitsu, promovido por CBJJD e FJJD-Rio - com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Leia Mais Irmãos Nogueira visitam núcleo da Freguesia e inspiram jovens do projeto Luta: Escola da Vida

50 anos de Popó: do tetra ao reconhecido heptacampeonato mundial de Boxe

Presidente do UFC revela planos grandiosos para 2026 e projeção de quase 90 eventos

Marcado para começar às 9h30 (horário de Brasília), o evento é gratuito e promete reunir 500 crianças de todas as idades acompanhadas de suas famílias. Coordenador local, o faixa-preta Bruno Alves falou sobre como surgiu a ideia do Festival Norte Noroeste Kids de Jiu-Jitsu e como estão os preparativos.



"A ideia do Festival surgiu através da relação que a gente criou com a Secretaria de Esportes do Rio, que apoia o nosso projeto social, 'Jesus não Bateu'. Hoje atendemos mais de 450 crianças, se tornou um programa social com vários esportes, aulas de reforço escolar e acabou dando origem também ao Festival. Queremos despertar o interesse para mais projetos sociais do Norte e Noroeste do Rio, aumentando o trabalho de inclusão social na região e oferecendo oportunidades para as crianças participarem de um evento da grandeza da CBJJD", afirmou Bruno, que completou:



"Os preparativos para o Festival Norte Noroeste Kids estão à todo vapor, literalmente. Estamos focados na questão da organização, de convidar os projetos sociais que já existem, crianças que não tiveram essa experiencia (de luta)... Vai ser um marco para a região e irá fomentar essa questão da inclusão social através do esporte em outras cidades, transformando Itaperuna em referência".



A programação começa pela manhã, com as atividades voltadas ao Festival Kids e às categorias infanto-juvenis. No período da tarde, será a vez das demais categorias entrarem em disputa, encerrando o evento com uma ampla participação.



"Mais de dez cidades foram convidadas para participar dessa festa do Jiu-Jitsu. É um esporte que ajuda muito no desenvolvimento desde a primeira infância até a fase adulta. Ele trabalha o comportamento, a mentalidade, vai muito além da parte técnica, traz um norte, ainda mais para crianças de projetos sociais", refletiu o coordenador. Marcado para começar às 9h30 (horário de Brasília), o evento é gratuito e promete reunir 500 crianças de todas as idades acompanhadas de suas famílias. Coordenador local, o faixa-preta Bruno Alves falou sobre como surgiu a ideia do Festival Norte Noroeste Kids de Jiu-Jitsu e como estão os preparativos."A ideia do Festival surgiu através da relação que a gente criou com a Secretaria de Esportes do Rio, que apoia o nosso projeto social, 'Jesus não Bateu'. Hoje atendemos mais de 450 crianças, se tornou um programa social com vários esportes, aulas de reforço escolar e acabou dando origem também ao Festival. Queremos despertar o interesse para mais projetos sociais do Norte e Noroeste do Rio, aumentando o trabalho de inclusão social na região e oferecendo oportunidades para as crianças participarem de um evento da grandeza da CBJJD", afirmou Bruno, que completou:"Os preparativos para o Festival Norte Noroeste Kids estão à todo vapor, literalmente. Estamos focados na questão da organização, de convidar os projetos sociais que já existem, crianças que não tiveram essa experiencia (de luta)... Vai ser um marco para a região e irá fomentar essa questão da inclusão social através do esporte em outras cidades, transformando Itaperuna em referência".A programação começa pela manhã, com as atividades voltadas ao Festival Kids e às categorias infanto-juvenis. No período da tarde, será a vez das demais categorias entrarem em disputa, encerrando o evento com uma ampla participação."Mais de dez cidades foram convidadas para participar dessa festa do Jiu-Jitsu. É um esporte que ajuda muito no desenvolvimento desde a primeira infância até a fase adulta. Ele trabalha o comportamento, a mentalidade, vai muito além da parte técnica, traz um norte, ainda mais para crianças de projetos sociais", refletiu o coordenador.

Projeto social Jesus Não Bateu muda vidas em Itaperuna, no Rio (Foto: Arquivo pessoal)

Amor pelo Jiu-Jitsu e a cidade



Natural de Itaperuna, Bruno Alves começou nas artes marciais aos 4 anos de idade, através do Judô. Em 1997, porém, conheceu o Jiu-Jitsu e não largou mais. Desde então, passou pelo Rio de Janeiro, se formou em Educação Física e voltou para a cidade natal para trabalhar com professor: sua grande paixão.



Hoje, Bruno devolve para a comunidade tudo que o Jiu-Jitsu lhe deu, e com um trabalho infantil de excelência - principalmente através do seu projeto social -, conta com apoios importantes para fazer do Festival Norte Noroeste Kids um sucesso:



"O apoio do governo é fundamental para podermos alcançar mais crianças na região mais carente do interior. Sem o apoio ia ser complicado, então assim o nosso alcance aumenta. E a parceria com a Secretaria do município, cedendo o ginásio, entendendo o beneficio do Festival, ajudando a fomentar o evento que já tem a excelente organização da CBJJD e FJJD-Rio", encerrou.



Em meio ao Festival Kids e as disputas tradicionais, o evento também contará com a participação de crianças da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Para mais informações, acesse www.fjjdrio.com.br.



SERVIÇO:



Festival Norte Noroeste Kids de Jiu-Jitsu



Data: 4 de outubro de 2025

Local: Ginásio Municipal, Itaperuna-RJ

Horário: de 9h30 às 18h (previsão) Natural de Itaperuna, Bruno Alves começou nas artes marciais aos 4 anos de idade, através do Judô. Em 1997, porém, conheceu o Jiu-Jitsu e não largou mais. Desde então, passou pelo Rio de Janeiro, se formou em Educação Física e voltou para a cidade natal para trabalhar com professor: sua grande paixão.Hoje, Bruno devolve para a comunidade tudo que o Jiu-Jitsu lhe deu, e com um trabalho infantil de excelência - principalmente através do seu projeto social -, conta com apoios importantes para fazer do Festival Norte Noroeste Kids um sucesso:"O apoio do governo é fundamental para podermos alcançar mais crianças na região mais carente do interior. Sem o apoio ia ser complicado, então assim o nosso alcance aumenta. E a parceria com a Secretaria do município, cedendo o ginásio, entendendo o beneficio do Festival, ajudando a fomentar o evento que já tem a excelente organização da CBJJD e FJJD-Rio", encerrou.Em meio ao Festival Kids e as disputas tradicionais, o evento também contará com a participação de crianças da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Para mais informações, acesse www.fjjdrio.com.br.4 de outubro de 2025Ginásio Municipal, Itaperuna-RJde 9h30 às 18h (previsão)