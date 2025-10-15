Poatan subiu ao pódio para entregar medalhas e inspirar os novos talentos das artes marciais - (Foto: Divulgação)

Poatan subiu ao pódio para entregar medalhas e inspirar os novos talentos das artes marciais(Foto: Divulgação)

Publicado 15/10/2025 08:00 | Atualizado 15/10/2025 10:05

Uma semana após reconquistar o cinturão dos meio-pesados do UFC, Alex Poatan voltou a emocionar o público, desta vez fora do octógono. No último sábado (11), o campeão mundial esteve no Velódromo Olímpico, no Rio de Janeiro, para prestigiar a Fight Week Brasil, evento que reuniu milhares de jovens de projetos sociais em competições de MMA amador, muay thai e jiu-jitsu, além de atividades educativas e palestras voltadas à qualificação de professores e instrutores.



Poatan subiu ao pódio para entregar medalhas e inspirar os novos talentos das artes marciais. Com simplicidade e carisma, lembrou da própria trajetória - de ex-borracheiro a ídolo mundial - e destacou o impacto que os projetos sociais podem ter na vida dos jovens.



“Obrigado pelo carinho de todos aqui, todo mundo me recebeu muito bem e isso me deixa muito feliz. A Fight Week Brasil está sendo maravilhosa, com uma estrutura dessa, três modalidades em disputa. Parabéns para todos os envolvidos na causa”, afirmou o campeão.



“Minotauro me ajudou muito com o meu primeiro projeto, onde hoje são atendidas 700 crianças e crescendo cada vez mais. Eu sei o tamanho da importância de ter um projeto social, ainda mais de algo gigante assim. Parabéns, Minotauro e a todos os envolvidos nisso”, completou Poatan.



Entre os nomes que organizaram o evento, também esteve Dudu Dantas, ex-campeão mundial do Bellator e um dos exemplos mais inspiradores do que o esporte pode proporcionar. Revelado em um projeto social, o ex-campeão compartilhou sua visão sobre o papel transformador da Fight Week Brasil.



“Pra mim, a Fight Week Brasil representa tudo o que o esporte tem de melhor. Foram mais de 1.400 crianças participando, aprendendo e acreditando que é possível mudar de vida através das artes marciais. A luta não é só o que acontece dentro do tatame, é sobre formar caráter, disciplina, respeito e abrir oportunidades reais. Esse evento nasceu para isso: educar, incluir e inspirar; e é só o começo de um movimento que vai crescer ainda mais", projetou.

Poatan vem dando o exemplo dentro e fora do octógono (Foto: Divulgação)

Histórias como a da Suelen ajudam a mostrar o poder transformador que as artes marciais têm na vida das pessoas. Vítima de violência doméstica, ela chegou a sofrer uma tentativa de feminicídio, levando uma facada no braço do ex-companheiro. Foi por meio do projeto social Faixa-Preta de Jesus, que oferece aulas gratuitas de artes marciais e valores humanos, que Suelen reencontrou um caminho. Foi aluna, depois voluntária, hoje trabalha na coordenação do projeto e vê seus três filhos seguindo o mesmo caminho no tatame.



“A luta transformou a minha vida! Eu era uma mãe desempregada, mãe de três crianças, que não tinha um básico em casa, que era um banheiro, uma água, uma luz. E faz seis anos que eu já transformei a minha vida, adorando o meu emprego. Entrei como aluna, depois como voluntária, fui para a cozinha, e hoje faço a administração”, contou.



A presença de Poatan coroou o sucesso da primeira edição da Fight Week Brasil, uma verdadeira “Olimpíada das artes marciais”, que movimentou o Parque Olímpico durante quatro dias. O evento foi totalmente gratuito, tanto para o público quanto para os competidores. Estima-se que cerca de 1.400 jovens participaram das disputas e mais de 10 mil pessoas acompanharam as atividades ao longo da semana.



As competições foram realizadas de forma simultânea: o MMA amador ficou sob responsabilidade da Federação de MMA Amador do Rio de Janeiro; o muay thai, da Liga de Muay Thai; e o jiu-jitsu ganhou espaço com o Fight For Life, competição organizada pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, que também contou com uma categoria de jiu-jitsu inclusivo, reunindo praticantes com diferentes deficiências físicas e intelectuais em um verdadeiro exemplo de superação e integração. Histórias como a da Suelen ajudam a mostrar o poder transformador que as artes marciais têm na vida das pessoas. Vítima de violência doméstica, ela chegou a sofrer uma tentativa de feminicídio, levando uma facada no braço do ex-companheiro. Foi por meio do projeto social Faixa-Preta de Jesus, que oferece aulas gratuitas de artes marciais e valores humanos, que Suelen reencontrou um caminho. Foi aluna, depois voluntária, hoje trabalha na coordenação do projeto e vê seus três filhos seguindo o mesmo caminho no tatame.“A luta transformou a minha vida! Eu era uma mãe desempregada, mãe de três crianças, que não tinha um básico em casa, que era um banheiro, uma água, uma luz. E faz seis anos que eu já transformei a minha vida, adorando o meu emprego. Entrei como aluna, depois como voluntária, fui para a cozinha, e hoje faço a administração”, contou.A presença de Poatan coroou o sucesso da primeira edição da Fight Week Brasil, uma verdadeira “Olimpíada das artes marciais”, que movimentou o Parque Olímpico durante quatro dias. O evento foi totalmente gratuito, tanto para o público quanto para os competidores. Estima-se que cerca de 1.400 jovens participaram das disputas e mais de 10 mil pessoas acompanharam as atividades ao longo da semana.As competições foram realizadas de forma simultânea: o MMA amador ficou sob responsabilidade da Federação de MMA Amador do Rio de Janeiro; o muay thai, da Liga de Muay Thai; e o jiu-jitsu ganhou espaço com o Fight For Life, competição organizada pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, que também contou com uma categoria de jiu-jitsu inclusivo, reunindo praticantes com diferentes deficiências físicas e intelectuais em um verdadeiro exemplo de superação e integração.

Leia Mais Faixa-preta Carlos Cobrinha celebra momento do Jiu-Jitsu português e mira Eurocup da ISBJJA

CEFAN recebe o World Interclubes Boxing Championship a partir desta quarta-feira (15)

Brasileiro é confirmado em disputa de cinturão no UFC 323, em dezembro

Além de Poatan, o evento contou com um aulão social conduzido pelos astros do UFC Jean Silva e Caio Borralho, e pelas lendas Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. A ação reuniu dezenas de crianças de projetos e institutos, reforçando o propósito da iniciativa: usar as artes marciais como ferramenta de educação, oportunidade e transformação de vidas.



A Fight Week Brasil contou com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da Ulbra e do Minotauro Energy Drink, parceiros fundamentais para consolidar um evento que já nasce como exemplo de inclusão social através do esporte. Além de Poatan, o evento contou com um aulão social conduzido pelos astros do UFC Jean Silva e Caio Borralho, e pelas lendas Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. A ação reuniu dezenas de crianças de projetos e institutos, reforçando o propósito da iniciativa: usar as artes marciais como ferramenta de educação, oportunidade e transformação de vidas.A Fight Week Brasil contou com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da Ulbra e do Minotauro Energy Drink, parceiros fundamentais para consolidar um evento que já nasce como exemplo de inclusão social através do esporte.