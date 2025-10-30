Samuel Fersilva (de azul) é o líder do ranking faixa-preta da ISBJJA - (Foto: Reprodução)

Publicado 30/10/2025 09:00 | Atualizado 30/10/2025 17:25

Radicado há oito anos em Portugal, o faixa-preta Samuel Fersilva vive um dos melhores momentos de sua carreira no Jiu-Jitsu. Aos 47 anos, o gaúcho que trocou a engenharia mecânica pelos tatames é hoje um dos principais nomes do Circuito Ibérico e se prepara para disputar a Eurocup da ISBJJA, marcada para o dia 22 de novembro, evento que promete reunir alguns dos melhores atletas da Europa.



Antes de se firmar como competidor e professor, Samuel trilhou um caminho pouco comum. “Eu sou engenheiro mecânico e trabalhava com grandes construções no Brasil, mas isso estava tirando a minha paz, não conseguia dormir… Foi quando eu encontrei no Jiu-Jitsu uma válvula de escape e nunca mais parei”, relembra. A virada de chave aconteceu quando ele decidiu deixar a profissão e dedicar-se de corpo e alma ao esporte. “Vim para Portugal, mudei minha trajetória de vida completamente e hoje sou barbeiro, além de professor de Jiu-Jitsu e Muay Thai. O Jiu-Jitsu me deu a oportunidade de fazer algo que eu amo.”



No circuito competitivo, Samuel Fersilva coleciona conquistas expressivas. Recentemente, ele foi campeão da XII Copa Torres Novas, da World Cup e também do Portugal Nacional Open - todos da ISBJJA -, além de um terceiro lugar no absoluto. “Como já sou master 4, alguns campeonatos eu venci em outras divisões, juntando masters 1, 2, 3 e 4, mas o importante é estar presente”, destacou.



O sucesso recente é fruto de um trabalho consistente, dentro e fora do tatame. Samuel atribui sua evolução à maturidade e ao planejamento de longo prazo junto com sua equipe, a ZR Team Fátima. “Até o momento as preparações física, técnica e tática estão dando certo, mesmo mudando de categoria de idade e às vezes de peso para poder estar competindo e pontuando. Espero manter o mesmo vigor nessa reta final e obter um grande resultado neste ano”, explicou o líder do ranking da ISBJJA na faixa-preta.