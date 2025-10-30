Samuel Fersilva (de azul) é o líder do ranking faixa-preta da ISBJJA (Foto: Reprodução)
Antes de se firmar como competidor e professor, Samuel trilhou um caminho pouco comum. “Eu sou engenheiro mecânico e trabalhava com grandes construções no Brasil, mas isso estava tirando a minha paz, não conseguia dormir… Foi quando eu encontrei no Jiu-Jitsu uma válvula de escape e nunca mais parei”, relembra. A virada de chave aconteceu quando ele decidiu deixar a profissão e dedicar-se de corpo e alma ao esporte. “Vim para Portugal, mudei minha trajetória de vida completamente e hoje sou barbeiro, além de professor de Jiu-Jitsu e Muay Thai. O Jiu-Jitsu me deu a oportunidade de fazer algo que eu amo.”
No circuito competitivo, Samuel Fersilva coleciona conquistas expressivas. Recentemente, ele foi campeão da XII Copa Torres Novas, da World Cup e também do Portugal Nacional Open - todos da ISBJJA -, além de um terceiro lugar no absoluto. “Como já sou master 4, alguns campeonatos eu venci em outras divisões, juntando masters 1, 2, 3 e 4, mas o importante é estar presente”, destacou.
O sucesso recente é fruto de um trabalho consistente, dentro e fora do tatame. Samuel atribui sua evolução à maturidade e ao planejamento de longo prazo junto com sua equipe, a ZR Team Fátima. “Até o momento as preparações física, técnica e tática estão dando certo, mesmo mudando de categoria de idade e às vezes de peso para poder estar competindo e pontuando. Espero manter o mesmo vigor nessa reta final e obter um grande resultado neste ano”, explicou o líder do ranking da ISBJJA na faixa-preta.
Entre os fatores que considera determinantes para sua liderança, Samuel Fersilva cita o amadurecimento e a preparação completa. “Acredito que o que me tem colocado na liderança seja o amadurecimento na maneira de enxergar o campeonato. Além disso, venho me dedicando muito à preparação física para não deixar a desejar durante as lutas, bem como à estratégia de abordagem para cada atleta que enfrentei até o momento”.
A última etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2025 - e que definirá os campeões da temporada - será justamente a Eurocup, em Coimbra, Portugal. Com inscrições abertas no site www.isbjja.com, o evento terá maior peso no ranking e promete disputas pra lá de acirradas.
“Estou aqui há oito anos e o nível do Jiu-Jitsu em Portugal vem crescendo muito, principalmente entre os próprios portugueses, que estão conquistando grandes resultados recentemente. E na Europa em si o nível é muito bom, e por ser um continente pequeno, conseguimos enfrentar muitos atletas de outros países e nos testar”.
Em caso de nova medalha de ouro, Samuel vai garantir uma passagem para lutar a World Cup 2026 da ISBJJA, no Rio de Janeiro, e assim retornar ao Brasil. “O Circuito Ibérico veio para aquecer e muito o calendário na Europa e tem proporcionado aos atletas grandes oportunidades de estar na ativa, bem como mostrar suas qualidades. Espero poder mostrar no Brasil, minha terra, o melhor Jiu-Jitsu que eu puder”, concluiu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.