Ilia Topuria e Islam Makhachev vêm se provocando e luta pode virar realidade - (Foto: Reprodução)

Publicado 27/11/2025 10:00 | Atualizado 27/11/2025 11:55

Vivendo um momento de indefinição no UFC, Ilia Topuria segue traçando seus próprios planos enquanto aguarda um posicionamento oficial da organização. E, para a próxima etapa de sua carreira, o campeão dos leves deixou claro qual é seu alvo principal: Islam Makhachev.

Em entrevista ao canal "KOImenero", o georgiano radicado na Espanha foi além e sugeriu a criação de um cinturão inédito — o “peso-por-peso” — para embalar uma eventual superluta contra o russo, uma proposta que reforça sua ambição de conquistar um terceiro título em categorias distintas.A ideia surge no momento em que ambos lideram o ranking peso-por-peso do UFC: Makhachev ocupa o topo e Topuria aparece na segunda posição. Um confronto direto, portanto, definiria o número 1 absoluto do esporte. Segundo "El Matador", o duelo poderia ocorrer em peso-casado, em uma faixa intermediária entre 70 e 77kg, caso o UFC abra caminho para um encontro histórico entre dois campeões em plena ascensão.Mesmo empolgado com a proposta, Topuria reconhece que o cenário mais provável para sua próxima aparição envolve a defesa do cinturão peso-leve. E, diante das opções disponíveis, ele coloca Paddy Pimblett como favorito em seu radar imediato, caso a organização não permita a subida aos meio-médios. O georgiano acredita que poderá voltar ao octógono antes de negociar a sonhada superluta com Makhachev na temporada seguinte.“Eu tenho o Paddy (Pimblett) em mente. Gostaria de lutar com o Paddy se o UFC não me deixar subir para os meio-médios para lutar contra o Islam (…) Ou talvez que criem um novo cinturão chamado ‘peso-por-peso’, em um duelo de peso-casado, em que nós dois nos encontremos e batalhamos por esse cinturão peso-por-peso. Veremos, há muitas opções”, afirmou Topuria.A fala, contudo, deixou de lado outros nomes fortes da divisão, como Justin Gaethje e, principalmente, Arman Tsarukyan. O armênio manteve a liderança do ranking dos leves ao finalizar Dan Hooker no UFC Qatar, além de protagonizar uma tensa troca de provocações com Topuria. Ainda assim, "El Matador" não demonstra intenção de enfrentar o rival neste momento, priorizando Pimblett e mirando Makhachev no futuro próximo, reforçando o caráter estratégico — e ambicioso — de seus planos.