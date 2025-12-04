Rebeca Lima está entre as indicadas ao prêmio de Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025(Foto; Divulgação)
Rebeca representará o boxe na premiação anual do Comitê Olímpico do Brasil. O anúncio dos vencedores será feito no dia 11 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.
Além de Rebeca, outras três atletas concorrem no feminino: Gabi Guimarães, destaque da seleção brasileira de vôlei no Mundial e na VNL; Maria Clara Pacheco, campeã mundial de taekwondo na categoria até 57kg; e Rayssa Leal, que acumulou títulos no circuito internacional de skate em 2025.
No masculino, os indicados são Caio Bonfim, campeão mundial da marcha atlética; Henrique Marques, vencedor do Mundial de taekwondo; Hugo Calderano, campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa; e Yago Dora, campeão mundial de surfe.
O Comitê Olímpico do Brasil avalia os principais resultados do ano em modalidades olímpicas. Segundo a entidade, a lista reúne atletas que protagonizaram resultados relevantes em 2025.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.