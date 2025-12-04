Rebeca Lima está entre as indicadas ao prêmio de Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025 - (Foto; Divulgação)

Rebeca Lima está entre as indicadas ao prêmio de Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025(Foto; Divulgação)

Publicado 04/12/2025 08:00

A pugilista da seleção brasileira Rebeca Lima está entre as indicadas ao prêmio de Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2025. A atleta chega à disputa após vencer o Mundial de Boxe em Liverpool, na categoria até 60kg.



Rebeca representará o boxe na premiação anual do Comitê Olímpico do Brasil. O anúncio dos vencedores será feito no dia 11 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.