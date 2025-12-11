Joe Rogan e presidente Donald Trump passaram informações diferentes - (Foto: Reprodução)

Publicado 11/12/2025 17:00 | Atualizado 11/12/2025 23:32

A recente declaração de Donald Trump sobre o UFC Casa Branca elevou as expectativas do público, mas também gerou questionamentos de figuras importantes do esporte. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o card comemorativo marcado para junho de 2026 pode incluir até nove disputas de cinturão, algo nunca antes imaginado no MMA moderno. A declaração rapidamente repercutiu, especialmente entre especialistas que conhecem de perto a logística e as limitações do UFC.



Joe Rogan, comentarista oficial da organização e uma das vozes mais influentes da modalidade, foi direto ao avaliar a projeção de Donald Trump durante o podcast “The Joe Rogan Experience”. Para o analista, a ideia não fecha nem no papel, já que a quantidade de títulos simplesmente não permitiria montar um card com tantas lutas válidas por cinturão em uma única noite.



“Ok, primeiro de tudo, só existem oito categorias de peso (entre os homens). Então como vão ter nove disputas de título (no UFC Casa Branca)? Isso é uma loucura. Teria que ser literalmente toda categoria de peso lutando pelo título (no mesmo card), o que seria insano”, declarou Rogan.