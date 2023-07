Felipe Capella não é preparador físico - Foto: Daniel RAMALHO/VASCO

Felipe Capella não é preparador físicoFoto: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 04/07/2023 15:27

Felippe Capella não é mais o preparador físico do Vasco. O Cruz-Maltino anunciou a saída do profissional na tarde desta terça-feira, 04, por meio de nota no site oficial.

"O Vasco da Gama informa o desligamento do preparador físico permanente da equipe de futebol profissional, Felippe Capella. O Vasco da Gama agradece ao profissional por toda sua dedicação, trabalho e participação durante o período em que esteve no clube", diz o Cruz-Maltino.

Capella estava no Vasco desde janeiro deste ano. Antes do Gigante da Colina, ele passou por outros clubes, como Avaí, Bahia, Botafogo e Flamengo.