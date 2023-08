Vegetti entrou aos 18 do segundo tempo e fez o primeiro gol pelo Vasco aos 35 - Daniel Ramalho / Vasco

Vegetti entrou aos 18 do segundo tempo e fez o primeiro gol pelo Vasco aos 35Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 06/08/2023 18:32

Vegetti fez o gol e garantiu a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Grêmio , em São Januário, mas não fio só isso. Quando entrou no lugar de Sebastián Ferreira, o argentino de 34 anos mudou a cara do ataque, conseguiu fazer melhor o pivô e deu mais opções para os companheiros. Uma estreia de gala para um jogador que ainda não tinha chance em um grande clube na carreira.

"Muito feliz. Vim para um grande clube. Estou agradecido pela oportunidade. Sei do momento do clube, aceitei o desafio. Acho que fizemos uma grande partida. Pude entrar e contribuir com o gol para esse resultado importante. Trabalhamos bem essa semana e esse clube merece ficar mais acima", disse o atacante à TV Globo, na saída de campo.



Contratado no fim da janela de transferências, Vegetti mostrou que é forte candidato para assumir a titularidade. Afinal, chegou ao Rio de Janeiro há três dias, participou dos últimos treinos do Vasco e já mostrou serviço.



Com a vitória, o Vasco subiu para 12 pontos na tabela e ficou a seis do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Santos, com 18.



O Cruz-Maltino, que tem um jogo a menos, retorna a campo no dia 14, quando enfrenta o Bragantino fora de casa, às 20h.