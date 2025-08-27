Rio - Os volantes Paulinho e Tchê Tchê estão fora da lista de relacionados e vão desfalcar o Vasco no clássico com o Botafogo, nesta quarta-feira (27). As duas equipes vão se enfrentar em São Januário, a partir das 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
O Cruz-Maltino informou que Paulinho apresentou um quadro de lombalgia após atividade no CT. Tchê Tchê, por sua vez, era uma esperada, já que saiu machucado da partida diante do Corinthians, no domingo (24), pelo Brasileirão. De acordo com o clube, ele realizou exame de imagem que apresentou edema na coxa esquerda.
Os recém-chegados Robert Renan e Matheus França estão regularizados, mas não foram relacionados. Por outro lado, o lateral-direito Paulo Henrique, poupado contra o Corinthians por causa de dores na região posterior da coxa direita, volta a ficar à disposição.
O Vasco também atualizou a situação de Mateus Carvalho, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O volante, conforme anunciou o clube, iniciou a transição com a preparação física após apresentar evolução satisfatória.
