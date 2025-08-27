Nathan Silva - Divulgação / Pumas

Publicado 27/08/2025 15:10

primeira proposta recusada, o Vasco prepara uma nova oferta pelo zagueiro Nathan Silva, ex-Atlético-MG. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Cruz-Maltino comunicou ao Pumas, do México, atual clube do jogador, que fará uma nova investida em breve. Rio - Após ter sua, o Vasco prepara uma nova oferta pelo zagueiro Nathan Silva, ex-Atlético-MG. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Cruz-Maltino comunicou ao Pumas, do México, atual clube do jogador, que fará uma nova investida em breve.

Na primeira oferta, o clube mexicano tentou convencer o Atlético-MG, que ainda tem 20% dos direitos do atleta, a reduzir sua porcentagem para 10%. Porém o Galo negou alegando que não poderia reforçar um rival. Além disso, o time carioca tem uma dívida com os mineiros pela contratação de Paulo Henrique.



Outra questão que contribuiu para a recusa do Pumas foi a forma de pagamento. O clube mexicano aceitou manter a negociação em três parcelas, sendo uma à vista, como era o desejo do Vasco. Porém, pediu que o pagamento imediato fosse maior, o que foi recusado pelo Cruz-Maltino.

Nas últimas horas, o clube carioca se aproximou da contratação do zagueiro Carlos Cuesta, mas o modelo de negócio ainda é discutido com o Galatasaray.

A chegada de um zagueiro é prioridade para o Vasco nesta janela de transferências. O clube já fechou a contratação de Robert Renan, mas ainda busca mais um nome, já que negociou João Victor e Luiz Gustavo.