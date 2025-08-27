Nathan SilvaDivulgação / Pumas
Vasco prepara nova oferta por ex-zagueiro do Atlético-MG
Primeira investida do time carioca foi recusada pelo Pumas
Diniz vê pênalti não assinalado para o Vasco e cita falta de critério: 'Irrita muito'
Lance aconteceu no segundo tempo do empate do Cruz-Maltino por 1 a 1 com o Botafogo
Barros aponta evolução do Vasco no empate com o Botafogo: 'Praticamente mudou tudo'
Volante também destacou a felicidade por retornar ao Cruz-Maltino e analisou sua atuação ao lado de Jair
Juventude confirma a contratação por empréstimo de Sforza, volante do Vasco
O vínculo vai até o fim da temporada
Sem Paulinho e Tchê Tchê, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Botafogo
Os recém-chegados Robert Renan e Matheus França não estão na lista; Paulo Henrique volta
Vídeo! Andrés Gómez exalta o Vasco: 'Representa a liberdade, os valores e a paixão'
Colombiano explicou a escolha pelo Cruz-Maltino e revelou as expectativas para a temporada
