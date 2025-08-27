Sforza é reforço do Juventude - Divulgação/Juventude

Publicado 27/08/2025 21:23

Caxias do Sul - Nesta quarta-feira (27), o Juventude anunciou a contratação por empréstimo de Sforza, volante do Vasco . O vínculo do argentino com o Verdão vai até o fim da temporada.

O argentino não fazia parte dos planos do técnico Fernando Diniz. Desde o início do ano, ainda com Fábio Carille, o clube tentava envolvê-lo em alguma negociação. Isso porque ele não conseguiu confirmar as expectativas de quando foi contratado em 2024.

Para ter Sforza, o Vasco pagou R$ 25 milhões ao Newell's Old Boys, da Argentina. O volante chegou ao Cruz-Maltino após um bom Pré-Olímpico com a Albiceleste, mas não manteve o mesmo nível de atuações.

Em 2025, ele disputou apenas cinco partidas com a camisa do Vasco. Sforza tem contrato com o Gigante da Colina válido até o fim de 2028.