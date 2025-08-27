Cauan Barros é cria do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 27/08/2025 23:52 | Atualizado 28/08/2025 00:09

Rio - Depois do empate por 1 a 1 em São Januário com o Botafogo , nesta quarta-feira (27), Barros apontou uma evolução do Vasco em relação à derrota para o Corinthians no fim de semana. Naquela ocasião, o time foi vaiado, e o volante avaliou que "praticamente mudou tudo" no Cruz-Maltino.

"A torcida, claro, está no direito dela. Infelizmente, a gente fez um jogo que a gente não queria. A gente deu o nosso melhor, porém, não foi da forma que pensamos. Graças a Deus a gente pôde mudar o placar, o resultado, a nossa atitude. Então, praticamente mudou tudo. Agora a gente sai aplaudindo e, claro, a torcida tá no direito dela de vaiar e de aplaudir no momento certo", disse Barros, à TV Globo.

Barros, aliás, estava emprestado ao América-MG, mas retornou neste mês para reforçar o time. Com a lesão de Tchê Tchê, ele ganhou oportunidade no time titular e fez a dupla de volantes com Jair.

"Estou muito feliz pela volta, claro, para mim é uma honra estar representando essa torcida, como eu sempre falo, sou apaixonado por essa torcida. Aqui dentro de campo é o nosso trabalho, é a nossa função, é a minha característica que dá segurança à zagas, deixar mais um Jair à vontade, que é mais um 8", analisou o volante.

"Eu também faço a 8, mas é mais a característica dele. Então, é deixar ele à vontade também e passar uma segurança para a nossa zaga faz uma diferença muito grande ali pelo meio. Então, é muito gratificante para mim estar voltando e dar essa segurança para o grupo", completou.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. Como o jogo de ida terminou empatado, quem vencer na volta avança na Copa do Brasil.



