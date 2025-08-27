Rio - Na noite desta quarta-feira (27), Vasco e Botafogo empataram por 1 a 1 em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com dois centroavantes em campo, o Glorioso apostou na bola aérea e abriu o placar nos primeiros minutos, depois de cabeçada de Arthur Cabral. O Cruz-Maltino, porém, buscou o empate minutos depois com Jair e cresceu na partida. O time de Fernando Diniz foi a melhor equipe em campo e teve várias oportunidades para virar. Além disso, reclamou de um possível pênalti não marcado durante a etapa complementar.
fotogaleria
As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. Como o jogo de ida terminou empatado, quem vencer na volta avança na Copa do Brasil.
O jogo
O primeiro tempo começou animado em São Januário. O Botafogo apostou bola aérea, já que entrou em campo com os centroavantes Arthur Cabral e Chris Ramos, e teve um início melhor.
O Glorioso assustou logo aos seis minutos, quando Alex Telles fez o cruzamento para Arthur Cabral, que finalizou de cabeça com perigo. A equipe de Davide Ancelotti insistiu na jogada e inaugurou o placar pouco depois. Aos oito, o lateral-esquerdo foi acionado mais uma vez e levantou bola na medida para o centroavante cabecear e marcar.
A comemoração, porém, durou pouco. Afinal, o Vasco buscou o empate aos 17 minutos. Após cobrança de falta de Coutinho, a zaga afastou, mas Nuno Moreira pegou o rebote. Dentro da área, ele fez novo cruzamento, Marlon Freitas, do Botafogo, chegou a desviar para trás, e Jair apareceu para completar e deixar tudo igual em São Januário.
Com o 1 a 1 no placar, o Vasco foi o time que teve mais a bola e mais volume ofensivo. O Botafogo tinha dificuldade em manter a posse por tomadas de decisões erradas e pela marcação do Cruz-Maltino, que encaixou.
Aliás, a grande oportunidade da virada na etapa inicial veio nos acréscimos, depois do time de Fernando Diniz roubar a bola no terço final. A bola chegou para Vegetti cabecear, mas John conseguiu fazer a defesa. O Glorioso, por sua vez, só conseguiu trazer algum perigo numa cabeçada de Barboza, mas Léo Jardim estava bem posicionado e fez a intervenção com facilidade.
No retorno do intervalo, o Vasco seguiu dono do jogo e ainda mais intenso. Logo no início, teve três chances claras em sequência. Após cruzamento de Puma, Coutinho dominou a bola e chutou forte para grande defesa de John. No rebote, Rayan carimbou o travessão. A bola seguiu na área, e Nuno tocou de cabeça para Rayan novamente. O cria da base soltou a bomba, e a bola explodiu em Marlon Freitas. Os jogadores do Vasco pediram pênalti, mas o árbitro não assinalou a infração, e o VAR não interferiu.
O Gigante da Colina seguiu melhor em campo e criou outras boas chances para marcar. Nesse período, o Botafogo ficou "nas cordas", se segurando como podia e com dificuldade para segurar a bola.
O Botafogo só conseguiu respirar um pouco mais em campo com a entrada de Savarino na vaga de Chris Ramos. O Glorioso passou ficar mais com a bola e, consequentemente, sofria menos.
Houve também uma certa melhora, mas a equipe de Davide Ancelotti pouco assustou Léo Jardim. No fim das contas, ninguém conseguiu movimentar o placar no segundo tempo, e o jogo terminou empatado por 1 a 1.
Ficha técnica
Vasco x Botafogo
Data e hora: 27/08/2025, às 21h30 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Cartões amarelos: Vegetti e Hugo Moura (VAS) / Arthur Cabral, Marlon Freitas, Danilo e Marçal (BOT) Cartões vermelhos: - Gols: Arthur Cabral (0-1) (08'/1ºT) / Jair (1-1) (17'/1ºT)
VASCO (Técnico: Fernando Diniz) Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros (Thiago Mendes) e Coutinho (Andrés Gómez); Rayan (Estrella), Nuno Moreira (David) e Vegetti.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti) John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Danilo e Marlon Freitas (Allan); Artur (Newton), Montoro (Matheus Martins), Chris Ramos (Savarino) e Arthur Cabral.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.