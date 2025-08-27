Christy Pym é goleiro do Grimsby TownReprodução/Sky Sports
Após ajudar a eliminar o United, goleiro revela ser torcedor do time de Manchester
O Grimsby Town superou os Red Devils nos pênaltis e avançou na Copa da Liga Inglesa
Vídeo! Jean Lucas comemora convocação para a seleção brasileira
Volante do Bahia foi chamado para os jogos contra Chile e Bolívia
Juventude confirma a contratação por empréstimo de Sforza, volante do Vasco
O vínculo vai até o fim da temporada
Vasco e Botafogo estão escalados para o jogo da Copa do Brasil; veja os times
Duelo desta noite é válido pela partida de ida das quartas de final
Executivo responde sobre possível jogo da NFL no Rio
Após São Paulo, capital carioca é cotada para receber uma partida do torneio
Veja os últimos classificados para a fase de liga da Liga dos Campeões
Com 36 classificados, competição terá sorteará os confrontos nesta próxima quinta-feira (28)
