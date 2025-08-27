Christy Pym é goleiro do Grimsby Town - Reprodução/Sky Sports

Publicado 27/08/2025 22:49

Inglaterra - Christy Pym viveu uma noite inusitada nesta quarta-feira, 27, ao ajudar a eliminar o Manchester United, seu time do coração, da Copa da Liga Inglesa . Em entrevista à Sky Sports, o goleiro do Grimsby Town admitiu ser torcedor dos Red Devils.

"Ainda não caiu a ficha. Sou torcedor do Manchester United, então estou meio furioso... Noites como essa são a razão pela qual jogamos. Lindo", disse Christy Pym.

O Grimsby Town, da quarta divisão inglesa, eliminou o Manchester United da competição nos pênaltis. A equipe da casa chegou a abrir 2 a 0 de vantagem no marcador, mas viu o adversário buscar o empate.

Nas cobranças, o United esteve muito perto de conquistar a classificação, mas Christy Pym pegou a cobrança de Matheus Cunha. Se o brasileiro acertasse, os Red Devils avançariam.

A disputa seguiu, e o Grimsby Town venceu por 12 a 11. Mbeumbo carimbou o travessão na 26ª cobrança.